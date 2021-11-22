"Газпром" поставил Молдове ультиматум: угрожает остановить поставки газа

Через 48 часов Молдова может остаться без российского газа.

"Газпром" угрожает прекратить поставки газа в Молдову. Российский газовый монопилист требует платеж за газ, который должен был быть выплачен сегодня, 22 ноября.

Об этом заявил представитель компании Сергей Куприянов в эфире одного из российских телеканалов.

"Очередной срок текущих платежей — сегодня 22 ноября, но платежа нет. В связи с этим сегодня "Газпром" в соответствии с контрактом уведомил молдавскую сторону, что через 48 часов поставки газа будут остановлены", — сообщил он.

Напомним, что 22 октября Молдова ввела режим чрезвычайного положения из-за газового кризиса. Контракт на поставку газа из РФ истек 30 сентября, а новый еще не был заключен.

В связи с этим Кишинев впервые за 30 лет купил газ не у России, а у польськой компании. Также газ Молдове продала Украина.

Но 29 октября 2021 года Молдова подписала новый контракт с "Газпромом" на собственных условиях. Соглашение о поставках газа заключено сроком на 5 лет.

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