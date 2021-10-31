Украина и дальше готова предоставить Молдове энергоносители — Зеленский

Президенты Украины и Молдовы обменялись мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Республики Молдова Маей Сандой. Главной темой была энергетическая сохранность.
Об этом сообщает сайт главы украинского государства
Мая Санду поблагодарила Зеленского за своевременную и скорую помощь во время энергетического кризиса, который возник в Молдове, в частности, за снабжение Украиной газа и электроэнергии.
Лидеры обсудили возможные направления дальнейшего двустороннего взаимодействия с целью предотвращения кризисных ситуаций в сфере энергетики. Президент Украины отметил готовность нашего государства и дальше оказывать помощь Молдове в вопросах надлежащей поставки энергоносителей. С этой целью стороны договорились о проведении в ближайшее время на Украине соответствующих консультаций на уровне министров энергетики двух стран.
Главы государств также обменялись мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, в частности, по прогрессу в реализации проекта строительства мостового перехода через Днестр.
Кроме того, Владимир Зеленский обсудил с Маей Санду вопросы взаимодействия в сфере европейской интеграции, отметив необходимость обеспечения максимально результативного саммита инициативы "Восточное партнерство", который состоится в декабре этого года.
Напомним, ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о предоставлении помощи по поставкам газа Молдове в случае такой необходимости. Правительство Молдовы ввело режим чрезвычайного положения в сфере энергетики на 30 дней. Режим ЧС начал действовать в стране от 22 октября.
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