Компания Google посвятила праздничный дудл Хэллоуин

Поисковик поздравил украинцев с праздником.
31 октября 2021 года на стартовой странице поисковика Google появилось изображение фиолетовых ворон в шляпах ведьмы, которые варят магическое зелье. Если на него нажать, то появляется информация о Хєллоуине. Добавим, что рисунок выполнен в фиолетовых и оранжевых тонах, цвета Хэллоуина.
Хэллоуин празднуется в ночь на 1 ноября. В XIX в. распространилось мнение о языческих корнях этого праздника, в частности о происхождении его от шотландского Саваня, однако последние исследования доказывают его католические корни.
Громче всего отмечается в США, Канаде, Ирландии и Великобритании. Хотя в этих странах Хэллоуин не является государственным праздником, но по популярности уступает только Рождество. В Украине получает распространение после обретения независимости, вместе с оживлением в мире процессов американизации в конце XX в.
Заметим, что так называемые Google Doodle – это логотипы, которые отличаются от стандартного. Они обычно посвящены какому-то событию, празднику, годовщине. Следует отметить, что они могут быть локальными. Временные логотипы стали появляться в Google с 1998 года и за годы работы поисковика их накопилось несколько тысяч.
Первым тематическим рисунком был "Горящий человек", эмблема фестиваля, который проходит в пустыне Блэк-Рок, что в штате Невада (США). Учредители Google Ларри Пейдж и Сергей Брин, которые уехали на фестиваль, сообщили о своем временном отсутствии. Эта идея пользователям пришлась по душе.
Иногда появляется украинская тематика. Почитаются также выдающиеся украинцы или люди, определенным образом связанные с Украиной.
Читайте также:
- "Украинский Хэллоуин" Велесова ночь: традиции и обычаи