Компанія Google присвятила святковий дудл Геловіну

Пошуковик привітав українців зі святом.

31 жовтня 2021 року на стартовій сторінці пошуковика Google з'явилося зображення фіолетових ворон у відьомських капелюхах, які варять магічне зілля. Якщо на нього натиснути, то з'являється інформація про Геловін. Додамо, що малюнок виконано у фіолетових та оранжевих тонах, які є кольорами Геловіну.

Геловін святкується в ніч проти 1 листопада. У ХІХ ст. поширилась думка про язичницькі корені цього свята, зокрема про походження його від шотландського Саваня, однак останні дослідження доводять його католицькі корені.

Найгучніше відзначається у США, Канаді, Ірландії та Великій Британії. Хоч в цих країнах Хелловін не є державним святом, та за популярністю поступається лише Різдву. В Україні набуває поширення після здобуття незалежності, разом з пожвавленням у світі процесів американізації наприкінці XX ст.

Зауважимо, що так звані Google Doodle — це логотипи, які відрізняються від стандартного. Вони зазвичай присвячені до якоїсь події, свята, річниці. Варто відзначити, що вони можуть бути локальними. Тимчасові логотипи стали з'являтися в Google від 1998 року і за роки роботи пошукача їх назбиралося кілька тисяч.

Першим тематичним малюнком була "Людина, що палає", емблема фестивалю, який проходить у пустелі Блек-Рок, що в штаті Невада (США). Засновники Google Ларрі Пейдж та Сергій Брін, які поїхали на фестиваль, таким чином повідомили про свою тимчасову відсутність. Ця ідея користувачам прийшлась до душі.

Час від часу з'являється українська тематика. Вшановуються також видатні українці або люди, які певним чином пов'язані з Україною.

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