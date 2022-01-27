Вченим вперше вдалося відростити жабі ампутовану лапу

Спеціалісти сподіваються, що в майбутньому результати їхньої роботи можна буде застосувати на людях.

Вчені допомогли жабі відростити ампутовану лапу за допомогою “коктейлю” з ліків. Результати експерименту вже назвали проривом у регенеративній медицині.

Про це пише The Guardian.

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Дослід проводили над африканською кігтистою жабою, яка від природи не здатна регенерувати кінцівки. Їй було призначено 24-годинний курс інтенсивної терапії за допомогою препаратів, після чого за 18 місяців жаба відростила повністю функціональну кінцівку. Дослідники сподіваються, що в майбутньому результати їхньої роботи можна буде застосувати на людях, щоб запустити аналогічні здатності організму, що не використовуються, до регенерації.

У межах експерименту вчені ампутували ногу жаби та закрили рану силіконовим ковпачком, у ньому містився коктейль із п'яти препаратів. Кожен із препаратів мав власну мету, серед яких була протизапальна дія та вироблення колагену, щоб уповільнити рубцювання тканин. Препарати також стимулювали відростання нових нервових волокон, кровоносних судин і м'язів.

"Вибрані нами препарати допомогли відновити кінцівку. Той факт, що для запуску багатомісячного процесу регенерації знадобився лише короткочасний вплив препарату вказує на важливий аспект. Жаби і, можливо, інші тварини можуть мати регенеративні здібності, які можна привести в дію", — сказав один з дослідників Нірош Муруган.

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