"Ексангели" Victoria's Secret висловили свою підтримку Україні

Зірки всього світу підтримують Україну.

Багато українських та зарубіжних знаменитостей виступили проти агресії РФ та злочинів, які вони скоюють на території суверенної України. Моделі Victoria's Secret не залишилися осторонь. Ельза Госк, Ромі Стрідж та Марта Гант висловили свою підтримку.

Instagram Ромі Стрідж

Instagram Ельзи Госк

"Моє серце з усіма українцями", — написала модель Ельза Госк та закликала весь світ реагувати на російську агресію проти України.

Instagram Марти Гант

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