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"Ексангели" Victoria's Secret висловили свою підтримку Україні

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"Ексангели" Victoria's Secret висловили свою підтримку Україні

Ельза Госк / Instagram Ельзи Госк

Зірки всього світу підтримують Україну.

Багато українських та зарубіжних знаменитостей виступили проти агресії РФ та злочинів, які вони скоюють на території суверенної України. Моделі Victoria's Secret не залишилися осторонь. Ельза Госк, Ромі Стрідж та Марта Гант висловили свою підтримку.

Instagram Ромі Стрідж / ©
Instagram Ромі Стрідж
Instagram Ельзи Госк / ©
Instagram Ельзи Госк

"Моє серце з усіма українцями", — написала модель Ельза Госк та закликала весь світ реагувати на російську агресію проти України.

Instagram Марти Гант / ©
Instagram Марти Гант

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