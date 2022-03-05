Payoneer зупиняє роботу в Росії

Російські фрілансери не зможуть працювати з іноземними клієнтами.

Платіжна система Payoneer, що надає фінансові послуги та грошові онлайн-перекази зупиняє роботу в Росії.

Про це 5 березня повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Російські фрілансери не зможуть працювати з іноземними клієнтами", - пояснив він.