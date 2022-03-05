Росія обстріляла Маріуполь в режимі тиші (відео)

Замість "зеленого коридору" - ворожий вогонь.

Російські окупанти обстріляли Маріуполь в режимі тиші.

Так, сьогодні, 5 березня, мешканці міста не змогли виїхати з Маріуполя, оскільки вороги продовжують гатити по місту, попри прохання влади дозволити вивезти цивільне населення.

Про це повідомляє Операції об'єднаних сил у Facebook.

"Сьогодні московити підло вели вогонь по тому напрямку, по якому мали евакуювати людей. Спілкуючись з містянами і захисники, і представники Національної поліції роз'яснювали небезпеки виїзду з міста і інформували про відсутність гарантій з боку окупанта. Закликали залишатися вдома, бажано в сховищах", – йдеться у повідомленні.

Замість "зеленого коридору" - ворожий вогонь. На жаль, сьогодні мешканці Маріуполя не змогли виїхати з міста, адже російські окупанти продовжують гатити по місту, не зважаючи на прохання влади дозволити вивезти цивільне населення. Сьогодні московити підло вели вогонь по тому напрямку, по якому мали евакуювати людей. Спілкуючись з містянами і захисники, і представники Національної поліції роз'яснювали небезпеки виїзду з міста і інформували про відсутність гарантій з боку окупанта. Закликали залишатися вдома, бажано в сховищах. Вже десятий день російські окупаційні війська обстрілюють цивільне населення, нищать інфраструктуру, вбивають людей. Всі оборонці міста продовжують захищати Маріуполь від ворога та обіцяють продовжувати боротися! Росіяни, Гаазький трибунал - це для вас надто м'яко! За ваші злочини проти українського народу - горіти вам в пеклі! Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Субота, 5 березня 2022 р.

Вже десятий день російські окупаційні війська обстрілюють цивільне населення, нищать інфраструктуру, вбивають людей. Всі оборонці міста продовжують захищати Маріуполь від ворога та обіцяють продовжувати боротися: "Росіяни, Гаазький трибунал - це для вас надто м'яко! За ваші злочини проти українського народу - горіти вам в пеклі!".