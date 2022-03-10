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Hugo Boss остановила все продажи в России

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Hugo Boss остановила все продажи в России

retaildetail.be

Работать в России отказались более 100 компаний.

Немецкая компания-производитель одежды Hugo Boss остановила все продажи в России в ответ на агрессию против Украины.

Об этом сообщили в компании.

"Из-за продолжающегося конфликта компания HUGO BOSS решила временно приостановить собственную розничную торговлю в России", — говорится в сообщении.

Напомним, что работать в России или сотрудничать со страной и ее гражданами, поставлять туда свою продукцию и сервисы отказались более сотни компаний. ТСН.ua публикует полный список.

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