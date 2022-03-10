Burger King приостанавливает работу в России

Компания также поставила на паузу инвестиции в РФ.

Глобальная сеть ресторанов быстрого питания Burger King решила приостановить работу своих ресторанов в России.

Об этом пишет "Интерфакс".

Компания приостановила поддержку сети ресторанов на территории РФ. Речь идет об уровне операций, маркетинге и цепи снабжения. Кроме того, Burger King поставил на паузу дальнейшие инвестиции в Россию.

Заметим, что глобальная сеть РФ не имеет собственных ресторанов. Франшизу Burger King использовало местное предприятие "Бургер Рус". Всего в стране 800 ресторанов Burger King.

Напомним, 8 марта стало известно, что сеть ресторанов быстрого питания McDonald's приостанавливает свою работу в России и закрывает 850 заведений.

Кроме того, 10 марта стало известно, что самая большая в мире онлайн-платформа для поиска автомобильных попутчиков BlaBlaCar прекращает развитие бизнеса в России.

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