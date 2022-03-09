Visa и Mastercard уже завтра приостановят работу в России: есть нюанс

Visa и Mastercard уже завтра приостановят работу в России: есть нюанс

Картами нельзя будет расплачиваться за границей.

Международные платежные системы Visa и Mastercard 10 марта приостанавливают работу в России, однако карты этих платежных систем, уже выпущенные банками РФ, продолжат работу в стране в предыдущем режиме.

Об этом пишет ТАСС.

Однако российскими картами Visa и Mastercard нельзя будет расплачиваться за границей.

Кроме того, будут недоступны трансграничные операции. В частности, нельзя будет оплатить покупки в иностранных Интернет-магазинах. Также картами Visa и Mastercard невозможно будет пользоваться в сервисах Apple Pay и Google Pay.

Visa и MasterCard одновременно решили ограничить свою работу в России. Visa заявила, что прием запросов авторизации российских участников будет прекращен с 00:01 по московскому времени 10 марта, а прием клиринговых транзакций от российских участников платежной системы (межбанковские расчеты) – 11 марта. Как ранее анонсировали в Mastercard, платежная система решила приостановить предоставление сетевых услуг в РФ.

Напомним, 6 марта стало известно, что платежная система American Express приостанавливает работу в России из-за ее вторжения в Украину.

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