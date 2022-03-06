Платіжна система American Express призупиняє всі операції в Росії і Білорусі

Платіжна система American Express призупиняє всі операції в Росії і Білорусі

American Express більше не працюватимуть у продавців чи банкоматів у Росії.

Платіжна система American Express призупиняє роботу у Росії череї її вторгнення до України.

Про це йдеться в офіційному повідомленні компанії.

"З огляду на тривалу невиправдану атаку Росії на народ України, я хочу повідомити вам про дії, які ми вжили для підтримки наших колег і клієнтів у регіоні та надання гуманітарної допомоги тим, хто потерпає від наслідків цієї жахливої ​​війни", - йдеться у повідомленні.

Як наслідок: