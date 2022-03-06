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Платіжна система American Express призупиняє всі операції в Росії і Білорусі

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Платіжна система American Express призупиняє всі операції в Росії і Білорусі

pixabay.com

American Express більше не працюватимуть у продавців чи банкоматів у Росії. 

Платіжна система American Express призупиняє роботу у Росії череї її вторгнення до України.

Про це йдеться в офіційному повідомленні компанії.

"З огляду на тривалу невиправдану атаку Росії на народ України, я хочу повідомити вам про дії, які ми вжили для підтримки наших колег і клієнтів у регіоні та надання гуманітарної допомоги тим, хто потерпає від наслідків цієї жахливої ​​війни", - йдеться у повідомленні.

Як наслідок:

  • Глобальні картки American Express більше не працюватимуть у продавців чи банкоматів у Росії. 
  • Крім того, картки, випущені російськими банками в Росії, більше не працюватимуть за межами країни в глобальній мережі American Express. 
  • Також призупиняються всі бізнес-операції в Білорусі. 

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 285 од.,
  • ББМ ‒ 985 од.,
  • артилерійських систем – 109 од.,
  • РСЗВ ‒ 50 од.,
  • засоби ППО ‒ 21 од.,
  • літаків – 44 од.,
  • гелікоптерів – 48 од.,
  • автомобільної техніки ‒ 447 од.,
  • легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
  • цистерн з ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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