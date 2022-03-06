Кількість українських біженців у Польщі сягнула майже 1 млн осіб

Кількість українських біженців у Польщі сягнула майже 1 млн осіб

Найбільше людей перетинають кордон на пунктах пропуску "Медика" та "Корчова".

Від початку російського вторгнення в Україну, яке розпочалося 24 лютого, кордон з Польщею було дозволено перетнути майже мільйону людей, які втікають від розв’язаної Кремлем війни.

Про це у неділю, 6 березня, повідомила у Twitter Польська прикордонна служба.

“Уже 964 тисячі. Сьогодні до 15.00 пропущено 84,1 тисячі людей, які втікають з України до Польщі, на прикордонних переходах”, - йдеться у повідомленні.

За інформацією польських прикордонників, найбільше людей перетинає кордон на пунктах пропуску "Медика" та "Корчова".

За даними Постійного представництва Польщі при Європейському Союзі, напередодні польсько-український кордон перетнула рекордна кількість біженців – понад 129 тисяч осіб.

Нагадаємо, наступного тижня польський уряд внесе у Сейм спеціальний законопроєкт, який стосуватиметься прав та гарантій для біженців з України і має дати відповідь на ключові питання, що стосується правових підстав перебування українців у Польщі.

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