Число украинских беженцев в Польше достигло почти 1 млн человек

Число украинских беженцев в Польше достигло почти 1 млн человек

Больше людей пересекают границу на пунктах пропуска "Медика" и "Корчева".

С начала российского вторжения в Украину, которое началось 24 февраля, границу с Польшей было позволено пересечь почти миллион человек, бежавших от развязанной Кремлем войны.

Об этом в воскресенье, 6 марта, сообщила в Twitter Польская пограничная служба.

“Уже 964 тысячи. Сегодня к 15.00 пропущено 84,1 тысячи человек, которые бегут из Украины в Польшу, на пограничных переходах”, — говорится в сообщении.

По информации польских пограничников, больше всего людей пересекают границу на пунктах пропуска "Медика" и "Корчева".

По данным Постоянного представительства Польши при Европейском Союзе, накануне польско-украинская граница пересекло рекордное количество беженцев – более 129 тысяч человек.

Напомним, на следующей неделе польское правительство внесет в Сейм специальный законопроект, который касается прав и гарантий для беженцев из Украины и должен дать ответ на ключевые вопросы, касающиеся правовых оснований пребывания украинцев в Польше.

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