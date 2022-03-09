Visa та Mastercard вже завтра призупинять роботу в Росії: є нюанс

Visa та Mastercard вже завтра призупинять роботу в Росії: є нюанс

Картками не можна буде розплачуватися закордоном.

Міжнародні платіжні системи Visa та Mastercard 10 березня призупиняють роботу в Росії, проте картки цих платіжних систем, вже випущені банками РФ, продовжать працювати в країні в попередньому режимі.

Про це пише ТАСС.

Проте російськими картками Visa та Mastercard не можна буде розплачуватися закордоном.

Крім того, будуть недоступні транскордонні операції. Зокрема, не можна буде сплатити покупки в іноземних Інтернет-магазинах. Також картками Visa та Mastercard неможливо буде користуватися в сервісах Apple Pay та Google Pay.

Visa та Mastercard одночасно вирішили обмежити свою роботу в Росії. Visa заявила, що прийом запитів авторизації російських учасників буде припинено з 00:01 за московським часом 10 березня, а прийом клірингових транзакцій від російських учасників платіжної системи (міжбанківські розрахунки) ­– 11 березня. Як раніше анонсували в Mastercard, платіжна система вирішила призупинити надання мережевих послуг в РФ.

Нагадаємо, 6 березня стало відомо, що платіжна система American Express призупиняє роботу в Росії через її вторгнення до України.

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