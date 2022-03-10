Макрон вважає, що вимоги Путіна щодо України — неприйнятні

За словами Макрона, наразі переговори з Путіним не мають жодного результату.

Президент Франції Еммануель Макрон назвав неприйнятними вимоги президента країни-окупанта Володимира Путіна, які той висуває для припинення війни в Україні.

Про це Макрон заявив у четвер, 10 березня, перед початком саміту лідерів ЄС у Версалі.

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"Я маю бути реалістом. Ми постійно залучені до переговорів з президентом Путіним. До останніх хвилин перед початком війни, і після його оголошення почати війну, ми намагаємося вести переговори і домогтися припинення вогню. Але я маю зізнатися, що умови, які висунув Путін, неприйнятні для будь-кого", — сказав Макрон.

За його словами, наразі переговори з Путіним не мають жодного результату.

"Але сьогодні я дивлюсь на факти, і факти такі: Росія вирішила почати війну, Росія бомбардує Україну, Росія бомбардує цивільних і паралельно веде переговори. Але ці переговори ні до чого не призводять. Скажу чесно, я не бачу можливості припинення вогню в найближчі години", - додав французький лідер.

Нагадаємо, раніше Еммануель Макрон заявив, що вважає нереальним вести переговори про вступ в ЄС з країною, яка перебуває у стані війни.

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