Що робити в разі облоги міста під час війни

Що робити в разі облоги міста під час війни

Треба зробити запас води, їжі та завжди мати поряд тривожний рюкзак.

В Офісі омбудсмена України дали низку корисних порад громадянам про те, як поводитися під час облоги міста під час воєнних дій.

Про це йдеться у повідомленні 10 березня.

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На випадок тривалої облоги міста (з такими зіткнулися Чернігів, Суми, Маріуполь, Буча, Гостомель) підготуйте:

великий запас води, продуктів харчування, які не псуються,

цілий пластиковий пакет для збору дощової води чи снігу,

заряджені павербанки,

ліхтарик,

сірники або запальничка.

Частину всього можна зберігати в укриттях, а частину ­варто завжди мати під рукою.

Потрібно скооперуватися з сусідами

Поміркуйте, як можна підтримати один одного продуктами та як обмінюватися інформацією в разі, якщо зникне мобільний зв’язок та Інтернет.

Залиште сусідам номери найближчих людей, щоб вони могли повідомити про ваше місцеперебування на випадок, якщо з вами не буде зв’язку.

Постійно тримайте поруч з собою рюкзак

У рюкзаку повинні бути запас води, їжі, важливі ліки та теплі речі. Оптимально – три шари одягу: бавовна, вовна, верхній одяг та ремінь.

Обов’язково помістити до рюкзака всі ключові документи.

Покладіть до рюкзака шматок білої тканини (простирадла, наволочка). Адже під час евакуації цю тканину можуть пов’язувати поверх одягу як символ цивільного населення.