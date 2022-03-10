Что делать в случае осады города во время войны

Надо сделать запас воды, еды и всегда иметь рядом тревожный рюкзак.
В Офисе омбудсмена Украины дали ряд полезных советов гражданам о том, как вести себя во время осады города во время военных действий.
Об этом идет речь в сообщении 10 марта.
На случай длительной осады города (с такими столкнулись Чернигов, Сумы, Мариуполь, Буча, Гостомель) подготовьте:
- большой запас воды, не портящихся продуктов питания,
- целый пластиковый пакет для сбора дождевой воды или снега,
- заряженные павербанки,
- фонарик,
- спички или зажигалка.
Часть всего можно хранить в укрытиях, а часть следует всегда иметь под рукой.
Нужно скооперироваться с соседями
Подумайте, как можно поддержать друг друга продуктами и как обмениваться информацией в случае, если исчезнет мобильная связь и Интернет.
Оставьте соседям номера ближайших людей, чтобы они могли сообщить о вашем местонахождении на случай, если с вами не будет связи.
Постоянно держите рядом с собой рюкзак
В рюкзаке должны быть запас воды, еды, важные лекарства и теплые вещи. Оптимально – три слоя одежды: хлопок, шерсть, верхняя одежда и ремень.
Обязательно поместите в рюкзак все ключевые документы.
Положите в рюкзак кусок белой ткани (простыни, наволочки). Ведь при эвакуации эту ткань могут повязывать поверх одежды как символ гражданского населения.
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