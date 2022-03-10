Что делать в случае осады города во время войны

Что делать в случае осады города во время войны

Надо сделать запас воды, еды и всегда иметь рядом тревожный рюкзак.

В Офисе омбудсмена Украины дали ряд полезных советов гражданам о том, как вести себя во время осады города во время военных действий.

Об этом идет речь в сообщении 10 марта.

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На случай длительной осады города (с такими столкнулись Чернигов, Сумы, Мариуполь, Буча, Гостомель) подготовьте:

большой запас воды, не портящихся продуктов питания,

целый пластиковый пакет для сбора дождевой воды или снега,

заряженные павербанки,

фонарик,

спички или зажигалка.

Часть всего можно хранить в укрытиях, а часть следует всегда иметь под рукой.

Нужно скооперироваться с соседями

Подумайте, как можно поддержать друг друга продуктами и как обмениваться информацией в случае, если исчезнет мобильная связь и Интернет.

Оставьте соседям номера ближайших людей, чтобы они могли сообщить о вашем местонахождении на случай, если с вами не будет связи.

Постоянно держите рядом с собой рюкзак

В рюкзаке должны быть запас воды, еды, важные лекарства и теплые вещи. Оптимально – три слоя одежды: хлопок, шерсть, верхняя одежда и ремень.

Обязательно поместите в рюкзак все ключевые документы.

Положите в рюкзак кусок белой ткани (простыни, наволочки). Ведь при эвакуации эту ткань могут повязывать поверх одежды как символ гражданского населения.