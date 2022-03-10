ЮНІСЕФ за підтримки Міносвіти запускає онлайн-дитсадок

Проєкт НУМО допоможе батькам організувати дозвілля малюків та зберегти зв'язок із освітнім процесом.

ЮНІСЕФ за підтримки Міністерства освіти і науки запускає онлайн-дитсадок НУМО.

"ЮНІСЕФ за підтримки Міністерства освіти і науки запускає дитячий садок НУМО у форматі розвиваючих відео для дошкільнят. У цей складний час проєкт допоможе батькам зайняти дітей пізнавальними і розвиваючими активностями", - йдеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначається, що наразі багато родин вимушено перебувають в укриттях, у дорозі або намагаються адаптуватися до нового місця, і проєкт НУМО допоможе батькам організувати дозвілля малюків та зберегти зв'язок із освітнім процесом.

"Перший випуск незабаром з'явиться на платформах Міністерства освіти і науки та ЮНІСЕФ, а потім і на телебаченні. Ми робимо все можливе, щоб діти продовжили навчання та набували необхідних життєвих навичок", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що менш ніж за два тижні війни Росії проти України щонайменше 37 дітей загинули і 50 отримали поранення, а більше ніж мільйон дітей були змушені залишити домівки і вирушити до сусідніх країн.

ТСН.ua