Кабмін затвердив порядок використання "єДокумента"

Він міститиме всю необхідну інформацію та QR-код для підтвердження особистості.

Прем’єр України Денис Шмигаль повідомив, що уряд затвердив 10 березня порядок використання вже анонсованого "єДокумента". Його можна буде згенерувати в застосунку та на порталі "Дія".

Про це йдеться в заяві голови уряду.

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"єДокумент" міститиме всю необхідну інформацію та QR-код для підтвердження особистості. Це допоможе українцям, які через війну втратили документи, засвідчувати за необхідності свою особу", – сказав Шмигаль.

Нагадаємо, прем’єр-міністр 9 березня анонсував появу в "Дії" "єДокумента" – тимчасового цифрового посвідчення. Він міститиме паспортні дані, ІПН, а також за можливості фото. Документ визнаватимуть органи держвлади, Нацполіція, військові на блокпостах.

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