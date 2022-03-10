Валентина Хамайко та Олександр Попов прихистили цуценят з притулку під Києвом

Врятовані від війни песики житимуть в родинах телеведучих.

Телеведучі 1+1 Валентина Хамайко та Олександр Попов прихистили собак з притулку, який розташований під Києвом.

Валентина Хамайко поділилася подробицями порятунку.

"Історія про неймовірно сміливих людей Анастасію Паршину та її чоловіка Олега Черкашина. Вони врятували із Ірпеня від загибелі 9 цуценят угорської вижили та їхню маму і ще декілька собак", - розповіла Валентина.

Валентина Хамайко / пресслужба каналу "1+1"

Ірпінь з перших днів опинився в епіцентрі бойових дій. Наталії — власниці притулку — спочатку вдалося вивезти свою доньку та двох дорослих собак на Західну Україну в безпечне місце.

Та цуценят вимушені були лишити в Ірпені із літньою мамою. Сподівались повернутися за ними через декілька днів. Та розгорнулися тяжкі бойові дії — обстріли та бомбардування, місто опинилося у суцільній блокаді, а шляхи — зруйновані. Будинок, де залишилася літня мама разом з цуценятами зазнав пошкоджень від вибухової хвилі та був обстріляний ворожими кулями. Весь цей час мама з цуценятами перебувала у підвалі.

пресслужба каналу "1+1"

"Коли з Ірпеня нарешті відкрили гуманітарний коридор, на прохання Наталії відгукнулися волонтери — Анастасія та Олег. Вони поїхали рятувати сім'ю. Кілометри йшли пішки і несли 9 товстеньких цуценят в клітці та вели на повідках дорослих собак. Вивезли до Києва, а вже там їх прихистила власниця зооготелю Оксана Крушельницька, котра у ці часи рятує тварин", — розповіла Валентина Хамайко.

І стався маленький хепі-енд серед жорстокої війни. Всі цуценята знайшли новий дім. Допомогла родина Валентини Хамайко, відгукнувся і телеведучий "Сніданку. Вихідний" Олександр Попов. Валя забрала додому хлопчика цуцика, Саша - дівчинку.

Вже завтра, 11 березня, до ефіру "Сніданку з 1+1" доєднається Олександр Попов і розкаже свою історію.

Глядачі засипали соцмережі програми запитаннями, де зараз Валентина Хамайко, чи в безпеці і чому не з'являється в ефірі. На це Єгор Гордєєв розповів, що наразі місце, де живе родина телеведучої в безпеці. Чоловік Валентини разом з територіальною обороною патрулює околиці. Ми всі віримо, що незабаром будуть гарні новини.

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