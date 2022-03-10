Зеленський: "Загроза ядерної війни - це блеф Путіна"

Загроза Путіна, швидше, показує його слабкість, вважає Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що загроза ядерної війни - це блеф президента Росії Володимира Путіна.

Про це він сказав інтерв'ю для німецької газети Die Zeit.

"Я вважаю, що загроза ядерної війни - це блеф. Одна справа бути вбивцею, інша — самогубцем. Будь-яке застосування ядерної зброї спричиняє загибель всіх сторін, не тільки тієї людини, яка її застосовує. Загроза Путіна, швидше, показує його слабкість. Ядерною зброєю загрожують лише в тому випадку, якщо решта не спрацювало. Я впевнений, що Росія розуміє катастрофічні наслідки спроби застосування ядерної зброї", - сказав голова держави.

Напад Путіна став сигналом усьому світу, що жодні гарантії не працюють, навіть якщо їх підписали найсильніші цього світу, прокоментував Зеленський "Будапештський меморандум", підписаний 1994 року США, Україною, Росією та Британією.

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