Зеленський пояснив, чому він є ворогом №1 для Путіна

Зеленський пояснив, чому він є ворогом №1 для Путіна

Також Зеленський зауважив, що в Росії не очікували на такий спротив народу, який існує нині.

Президент України Володимир Зеленський впевнений, що він є ворогом №1 для очільника Кремля Володимира Путіна через те, що його не можна ні купити, ні залякати.

Про це він сказав інтерв'ю для німецької газети Die Zeit.

"Вони бачать главу держави, бачать політиків, бачать економічних магнатів. Вони сподіваються, що зможуть усіх купити або залякати, а от про мене точно знають – не вийде. Тому і така загроза. Все дуже просто", - сказав глава держави.

Президент України також додав, що в Росії не очікували на такий спротив народу, який існує нині. Президент РФ не розраховув, що народ України захищатиме свою державу і що ця війна стане для нас вітчизняною.

"Люди Путіна просто не знають України. Але Україна така. Коли з тобою Україна, ти почуваєшся у безпеці. Це правило, яке варто вивчити і багатьом на Заході", - сказав він.

Нагадаємо, як радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, президент України Володимир Зеленський пережив вже більше десяти спроб замахів на його життя.

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