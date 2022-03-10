Зеленский: "Угроза ядерной войны – это блеф Путина"

Угроза Путина скорее показывает его слабость, считает Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что угроза ядерной войны – это блеф президента России Владимира Путина.

Об этом он сказал интервью немецкой газете Die Zeit.

"Я считаю, что угроза ядерной войны — это блеф. Одно дело быть убийцей, другое — самоубийцей. Любое применение ядерного оружия влечет за собой гибель всех сторон, не только того человека, который его применяет. Угроза Путина, скорее, показывает его слабость". Ядерным оружием угрожают только в том случае, если остальные не сработали. Я уверен, что Россия понимает катастрофические последствия попытки применения ядерного оружия ", — сказал глава государства.

Нападение Путина стало сигналом всему миру, что никакие гарантии не работают, даже если их подписали самые сильные мира сего, прокомментировал Зеленский "Будапештский меморандум", подписанный в 1994 году США, Украиной, Россией и Великобританией.

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