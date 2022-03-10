Шмыгаль рассказал, как будут выплачиваться пенсии в марте

На пенсионные выплаты уже направлено 38,3 млрд. грн.
Украинские пенсионеры в марте получат выплаты.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"В течение марта на пенсионные выплаты уже направлено 38,3 млрд грн. Только за последние два дня правительство профинансировало 13,9 млрд грн на выплату пенсий", — сообщил Шмигаль.
Напомним, Банк международных расчетов приостановил сотрудничество с Центробанком РФ в результате войны против Украины.
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