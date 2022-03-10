Валентина Хамайко и Александр Попов приютили щенков из приюта под Киевом

Спасенные от войны собачки будут жить в семьях телеведущих.

Телеведущие 1+1 Валентина Хамайко и Александр Попов приютили собак из приюта, расположенного под Киевом.

Валентина Хамайко поделилась подробностями спасения.

"История о невероятно смелых людях Анастасии Паршиной и ее муже Олеге Черкашине. Они спасли из Ирпеня от гибели 9 щенков венгерской выжглы и их маму и еще несколько собак", — рассказала Валентина.

Валентина Хамайко / пресс-служба канала "1+1"

Ирпень с первых дней очутился в эпицентре боевых действий. Наталье — владелице приюта — сначала удалось вывезти свою дочь и двух взрослых собак на Западную Украину в безопасное место.

Но щенков были вынуждены оставить в Ирпене с пожилой мамой. Надеялись вернуться за ними через несколько дней. Но развернулись тяжелые боевые действия — обстрелы и бомбардировки, город оказался в сплошной блокаде, а пути — разрушены. Дом, где осталась пожилая мама вместе с щенками получил повреждения от взрывной волны и был обстрелян вражескими пулями. Все это время мама с щенками находилась в подвале.

пресс-служба канала "1+1"

"Когда из Ирпеня наконец-то открыли гуманитарный коридор, по просьбе Натальи откликнулись волонтеры — Анастасия и Олег. Они поехали спасать семью. Километры шли пешком и несли 9 толстых щенков в клетке и вели на поводках взрослых собак. Вывезли в Киев, там их приютила владелица зооготеля Оксана Крушельницкая, которая в это время спасает животных", — рассказала Валентина Хамайко.

И произошел маленький хэппи-энд среди жестокой войны. Все щенки нашли новый дом. Помогла семья Валентины Хамайко, отозвался и телеведущий "Сніданку. Вихідний" Александр Попов. Валя забрала домой мальчика щенка, Саша – девочку.

Уже завтра, 11 марта, в эфир "Сніданку з 1+1" присоединится Александр Попов и расскажет свою историю.

Зрители засыпали соцсети программы вопросами, где сейчас Валентина Хамайко, в безопасности ли она и почему не появляется в эфире. На это Егор Гордеев рассказал, что сейчас место, где живет семья телеведущей в безопасности. Мужчина Валентины вместе с территориальной обороной патрулирует окрестности. Мы все верим, что скоро будут хорошие новости.

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