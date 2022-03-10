Кабмин утвердил порядок использования "еДокумента"

Он будет содержать всю необходимую информацию и QR-код для подтверждения личности.

Премьер Украины Денис Шмигаль сообщил, что правительство утвердило 10 марта порядок использования уже анонсированного "еДокумента". Его можно будет сгенерировать в приложении и портале "Дия".

Об этом говорится в заявлении главы правительства.

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"еДокумент" будет содержать всю необходимую информацию и QR-код для подтверждения личности. Это поможет украинцам, которые в результате потеряли документы, удостоверять при необходимости свое лицо", – сказал Шмигаль.

Напомним, премьер-министр 9 марта анонсировал появление в "Дие" "еДокумента" — временного цифрового удостоверения. Оно будет содержать паспортные данные, ИНН, а также по возможности фото. Документ будет признаваться органами госвласти, Нацполицией, военными на блокпостах.

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