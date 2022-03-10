Украинцы уже собрали для армии 120 миллионов гривен — Федоров

Каждый шлем, броник или ночная оптика может спасти жизнь нашим бойцам.
Украинцы уже собрали для армии 120 миллионов гривен. Деньги граждане отправляют через приложение “Дія”.
Об этом на своей странице в соцсети написал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
“120 миллионов через "Дію" на армию собрали мы с вами, украинцы. Это потрясающая поддержка для наших бойцов. Все донаты идут в фонд "Вернись живым", — подчеркнул Федоров.
Он также добавил, что только 9 марта один из региональных офисов “Вернись живым” передал украинским военным:
- 92 шлема.
- 107 планшетов для артиллеристов и операторов беспилотников.
- Более 50 раций.
- Более 20 квадрокоптеров.
- 150 единиц ночной оптики.
- 12 компьютеров и ноутбуков.
- Четыре саперские сумки.
- 29 комплектов термобелья.
"Каждый шлем, броник или ночная оптика может спасти жизнь нашим бойцам. Поэтому нужно продолжать поддерживать нашу армию", — подчеркнул министр.