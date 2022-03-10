Ранее для россиян частично не доступны функции Google Pay и Google Maps.

Облачный сервис Google Cloud прекратил регистрацию новых пользователей из России.

Об этом в Телеграмме сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

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Напомним, более сотни компаний отказались работать в России или сотрудничать со страной и ее гражданами, а также поставлять туда свою продукцию и сервисы. ТСН.ua публикуют полный список.

В частности, материнская компания Google – Alphabet Inc. — заявила о приостановке продаж онлайн-рекламы в России. Кроме того, Google Pay отчасти заблокирован для российских пользователей, а Google Maps не показывает никакой информации для России.

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