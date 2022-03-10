ЮНИСЕФ при поддержке Минобразования запускает онлайн-детсад

Проект НУМО поможет родителям организовать досуг малышей и сохранить связь с образовательным процессом.

ЮНИСЕФ при поддержке Министерства образования и науки запускает онлайн- детсад НУМО.

"ЮНИСЕФ при поддержке Министерства образования и науки запускает детский сад НУМО в формате развивающих видео для дошкольников. В это сложное время проект поможет родителям занять детей познавательными и развивающими активностями", — говорится в сообщении пресс-службы министерства.

В настоящее время многие семьи вынужденно находятся в укрытиях, в дороге или пытаются адаптироваться к новому месту, и проект НУМО поможет родителям организовать досуг малышей и сохранить связь с образовательным процессом.

"Первый выпуск вскоре появится на платформах Министерства образования и науки и ЮНИСЕФ, а затем и на телевидении. Мы делаем все возможное, чтобы дети продолжили обучение и приобретали необходимые жизненные навыки", — говорится в сообщении.

Напомним, что менее чем за две недели войны России против Украины по меньшей мере 37 детей погибли и 50 получили ранения, а более миллиона детей были вынуждены покинуть дома и отправиться в соседние страны.

ТСН.ua