Власти Украины знали о широкомасштабном вторжении России — Данилов

В Офисе президента не ожидали, что в войне примет участие Беларусь, это стало для них неожиданностью.
Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что высшее руководство Украины знало, что Россия нападет, и начало готовиться еще в ноябре 2021 года.
Об этом он заявил 10 марта.
Однако, как сообщил Данилов, в Офисе президента не ожидали, что в войне примет участие Беларусь, это стало для них неожиданностью. "Такого удара в спину мы не ожидали. Мы не ожидали, что они пойдут по всем фронтам. Это была неожиданность", – заявил Данилов.
Данилов объяснил, что власти Украины не раскрыли эту информацию, поскольку после этого объявления начался бы хаос, а это сыграло бы на руку врагу. "Потому что это была одна из тактик Российской Федерации, чтобы здесь начался хаос", – считает Данилов.
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