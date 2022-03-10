Влада України знала про широкомасштабне вторгнення Росії - Данілов

В Офісі президента не очікували, що у війні братиме участь Білорусь, це стало для них несподіванкою.

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що вище керівництво України знало, що Росія нападе, і почало готуватися ще в листопаді 2021 року.

Про це він заявив 10 березня.

Однак, як повідомив Данілов, в Офісі президента не очікували, що у війні братиме участь Білорусь, це стало для них несподіванкою. "Такого удару в спину ми не очікували. Ми не очікували, що вони підуть по всіх фронтах. Це була несподіванка", - заявив Данілов.

Данілов пояснив, що влада України не розкрила цю інформацію, оскільки після її оголошення почався б хаос, а це б зіграло на руку ворогові. "Тому що це була одна з тактик Російської Федерації, щоб тут почався хаос", - вважає Данілов.

ТСН.ua

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