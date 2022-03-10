Україна сподівається на статус кандидата для вступу до ЄС: що говорять європейські лідери

Україна сподівається на статус кандидата для вступу до ЄС: що говорять європейські лідери

Рішення щодо України прийматимуть на саміті ЄС, який розпочався у Версалі.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна з нетерпінням очікує рішення європейських партнерів з приводу заявки щодо надання статусу кандидата на вступ до ЄС.

Про це йшлося у його зверненні увечері в четвер, 10 березня.

“Ми звертаємося із закликом не тільки до європейських лідерів, але і до всіх громадян великої Європи: підтримайте Україну зараз. Україна точно заслужила право стати членом Європейського Союзу”, - наголосив Денис Шмигаль.

За його словами, саме громадяни країн-членів ЄС повинні зараз голосно сказати своє слово, щоб їхні уряди не мали сумнівів щодо того, яке рішення вони мають прийняти.

Свою позицію лідери Європейського Союзу висловлять під час саміту у французькому Версалі, де вони зібралися у четвер, 10 березня, щоб домовитися про спільну відповідь на війну в Україні, маючи різні погляди на те, як далеко можна зайти з економічними санкціями, швидко скоротити імпорт російських енергоносіїв та чи дозволити Києву швидко приєднатися до їхнього блоку.

Зокрема, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що відкидає прискорену процедуру членства України в Європейському Союзі. Він згадав про угоду щодо асоціації з ЄС, укладену у 2017 році. “Це курс, якого ми повинні дотримуватися”, – сказав німецький канцлер.

Напередодні саміту прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте також відкинув заклик України про швидке членство в ЄС. “Немає такого поняття, як прискорений вступ, такого не існує”, – сказав він.

Раніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Євросоюз хоче бачити у своїй сім’ї “вільну і демократичну Україну, з якою нас поділяє спільна доля”.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон вважає нереальним вести переговори про вступ в ЄС з країною, яка перебуває у стані війни.

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