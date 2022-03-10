Зеленський щодо вступу України до ЄС: "Ми чекаємо на конкретний сигнал"

Зеленський щодо вступу України до ЄС: "Ми чекаємо на конкретний сигнал"

Україна чекає на конкретний сигнал від Євросоюзу, каже президент.

Цими днями лідери Євросоюзу збираються, щоб обговорити війну Росії проти України, щоб обговорити нашу заявку на вступ до ЄС.

Про це заявив під час брифінгу 10 березня президент України Володимир Зеленський.

"Ми чекаємо на конкретний сигнал, чекаємо потужну підтримку, бо це буде справедливо, по-справжньому, по-людськи, по-європейськи. Ми точно знаємо, хто і яку позицію з лідерів займає, ми знаємо хто за нас, а хто вважає, що ЄС - це просто бухгалтерія, прибутки, витрати і не більше. Будемо працювати, будемо переконувати, життя буде переконувати", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 10 березня після зустрічі з російським колегою Сергієм Лавровим заявив, що Україна не може припинити війну, якщо у країні, яка здійснила агресію, не має бажання цього робити.

За його словами, "Україна не здалася, не здається і не здасться".

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