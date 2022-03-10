Президент присвоїв звання Героя України 14 військовим, 6 з них - посмертно

Президент присвоїв звання Героя України 14 військовим, 6 з них - посмертно

Звання Героя України військовим присвоїли за особисту мужність і героїзм.

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України 14 військовим, 6 з них - посмертно.

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Відповідний указ №122/2022 опублікований на сайті Офісу президента сьогодні, 10 березня.

Звання Героя України військовим присвоїли за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України і вірність присязі.

Звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" присвоєно:

Блосі Юрію Ігоровичу – молодшому лейтенанту (посмертно)

Волкову Євгенію Володимировичу – молодшому сержанту (посмертно)

Івашку Андрію Олександровичу – старшому сержанту (посмертно)

Капічуну Олександру Валерійовичу – підполковнику (посмертно)

Корпану Олександру Богдановичу – капітану (посмертно)

Літуну Андрію Миколайовичу – підполковнику (посмертно).

Звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" присвоєно:

Бові Євгенію Петровичу – майору

Боєчку Василю Васильовичу – капітану

Морозу Олегу Романовичу – сержанту

Ніколюку Віктору Дмитровичу – генерал-майору

Пономаренку В’ячеславу Анатолійовичу – підполковнику

Самофалову Валерію Михайловичу – матросу

Хлді Леоніду Олексійовичу – полковнику

Яковенку Олександру Олексійовичу – підполковнику.

Нагадаємо, раніше, 3 березня, президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України п’ятнадцяти українським бійцям. Більшість із них були удостоєні найвищої нагороди держави посмертно.