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Президент присвоїв звання Героя України 14 військовим, 6 з них - посмертно

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Президент присвоїв звання Героя України 14 військовим, 6 з них - посмертно

Міністерство оборони України

Звання Героя України військовим присвоїли за особисту мужність і героїзм.

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України 14 військовим, 6 з них - посмертно.

Відповідний указ №122/2022 опублікований на сайті Офісу президента сьогодні, 10 березня.

Звання Героя України військовим присвоїли за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України і вірність присязі.

Звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" присвоєно:

  • Блосі Юрію Ігоровичу – молодшому лейтенанту (посмертно)
  • Волкову Євгенію Володимировичу – молодшому сержанту (посмертно)
  • Івашку Андрію Олександровичу – старшому сержанту (посмертно)
  • Капічуну Олександру Валерійовичу – підполковнику (посмертно)
  • Корпану Олександру Богдановичу – капітану (посмертно)
  • Літуну Андрію Миколайовичу – підполковнику (посмертно).

Звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" присвоєно:

  • Бові Євгенію Петровичу – майору
  • Боєчку Василю Васильовичу – капітану
  • Морозу Олегу Романовичу – сержанту
  • Ніколюку Віктору Дмитровичу – генерал-майору
  • Пономаренку В’ячеславу Анатолійовичу – підполковнику
  • Самофалову Валерію Михайловичу – матросу
  • Хлді Леоніду Олексійовичу – полковнику
  • Яковенку Олександру Олексійовичу – підполковнику.

Нагадаємо, раніше, 3 березня, президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України п’ятнадцяти українським бійцям. Більшість із них були удостоєні найвищої нагороди держави посмертно.

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