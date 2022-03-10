Президент присвоїв звання Героя України 14 військовим, 6 з них - посмертно

Звання Героя України військовим присвоїли за особисту мужність і героїзм.
Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України 14 військовим, 6 з них - посмертно.
Відповідний указ №122/2022 опублікований на сайті Офісу президента сьогодні, 10 березня.
Звання Героя України військовим присвоїли за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України і вірність присязі.
Звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" присвоєно:
- Блосі Юрію Ігоровичу – молодшому лейтенанту (посмертно)
- Волкову Євгенію Володимировичу – молодшому сержанту (посмертно)
- Івашку Андрію Олександровичу – старшому сержанту (посмертно)
- Капічуну Олександру Валерійовичу – підполковнику (посмертно)
- Корпану Олександру Богдановичу – капітану (посмертно)
- Літуну Андрію Миколайовичу – підполковнику (посмертно).
Звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" присвоєно:
- Бові Євгенію Петровичу – майору
- Боєчку Василю Васильовичу – капітану
- Морозу Олегу Романовичу – сержанту
- Ніколюку Віктору Дмитровичу – генерал-майору
- Пономаренку В’ячеславу Анатолійовичу – підполковнику
- Самофалову Валерію Михайловичу – матросу
- Хлді Леоніду Олексійовичу – полковнику
- Яковенку Олександру Олексійовичу – підполковнику.
Нагадаємо, раніше, 3 березня, президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України п’ятнадцяти українським бійцям. Більшість із них були удостоєні найвищої нагороди держави посмертно.