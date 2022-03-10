Турецкая авиакомпания Pegasus Airlines приостановит рейсы в Россию

Самолеты не будут летать в РФ с 13 по 27 марта.

Турецкая авиакомпания Pegasus Airlines решила на время отменить авиарейсы в Россию.

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Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Как говорится в сообщении, рейсы будут отменены с 13 по 27 марта. В Pegasus Airlines объяснили, что компания решила приостановить полеты в РФ из-за операционных рисков, связанных со страхованием, лизингом, эксплуатацией и обслуживанием рейсов в Россию и из нее.

"В связи с операционными рисками все наши рейсы в Россию и из нее временно прекращены с 13 марта 2022 года (включительно) до 27 марта 2022 года", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее один из крупнейших туроператор России Anex Tour отменил все зарубежные авиарейсы. Туроператор приостановил перевозку россиян по зарубежным направлениям из-за риска ареста самолетов.

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