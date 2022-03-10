Словения приняла закон о временной защите для украинских беженцев

Теперь гражданам Украины можно не проходить процедуру предоставления убежища.

Словения предоставит временную защиту перемещенным лицам из Украины, временное проживание, доступ к рынку труда, жилью, образованию, социальному обслуживанию и здравоохранению без необходимости прохождения процедуры предоставления убежища.

Как сообщает Euractiv, правительство страны активировало соответствующий закон.

Вступившее в силу немедленно решение принято после того, как на прошлой неделе министры внутренних дел стран ЕС согласились впервые активировать директиву о минимальных стандартах предоставления временной защиты в случае массового наплыва перемещенных лиц.

Временная защита будет предоставлена лицам, перемещенным из Украины с начала российского вторжения 24 февраля.

Действие указа распространяется на граждан Украины, лиц без гражданства и граждан третьих стран, не являющихся гражданами Украины и имеющих право на международную защиту или другую равноценную национальную защиту в Украине.

Также он распространяется на лиц без гражданства и граждан третьих стран, которые не являются гражданами Украины и проживали в Украине на основании действительного разрешения на постоянное проживание и не могут безопасно вернуться в страну происхождения.

По последним данным правительства, сейчас более 2,5 тысяч украинцев ищут убежища в Словении, подавляющее большинство – у родственников и знакомых.

По оценкам правительства, Словения может предоставить жилье 20-30 тысячам украинских беженцев, но теоретически может принять до 200 тысяч.