Город Волноваха больше не существует – глава Донецкой ОГА

Волновахский район насчитывал более 100 тысяч населения.

Город Волноваха в Донецкой области фактически уже не существует из-за войны России против Украины. Большую часть населения эвакуировали, а инфраструктуру полностью разрушили оккупанты.

Об этом 12 марта заявил глава Донецкой областной Военной администрации Павел Кириленко.

По его словам, Волновахский район до полномасштабного вторжения РФ насчитывал более 100 тысяч населения.

"Конечно, большую часть эвакуировали, поэтому я об этом и говорю, что Волновахи с ее инфраструктурой как такого города уже не существует. Бои идут за территорию, чтобы не дать врагу сомкнуть кольцо и достичь тактических и стратегических планов", — сказал он.

Читайте также: