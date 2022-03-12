Оккупанты захватили восточные окрестности Мариуполя — Генштаб

Противник потерял наступательные возможности.

Российские оккупационные войска зашли на восточные окраины Мариуполя. Также они продолжают попытки захватить Северодонецк.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

"На Донецком и Таврическом направлениях основные усилия оккупантов сосредоточены на захвате городов Мариуполь и Северодонецк. Противник захватил восточные окрестности Мариуполя", — говорится в сообщении.

"Подразделения оккупантов, которые совершали наступление в Донецком операционном районе, встретили мощное сопротивление Вооруженных Сил Украины и потеряли наступательные возможности", — сообщили в штабе.

Ранее председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко заявил, что город Волноваха в Донецкой области фактически уже не существует из-за войны России против Украины. Большую часть населения эвакуировали, а инфраструктуру полностью разрушили оккупанты.

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