Российским оккупантам власти РФ разрешили мародерить — украинская разведка

Террор против украинцев поощряют российские власти.

Российским оккупантам в Украине власти РФ разрешили мародерить. Также оккупанты в Украине совершат тяжкие преступления, например: убийства, пытки, изнасилования.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

"Основная задача оккупантов — закрепиться на имеющихся позициях, прикрываясь местным населением. При этом, подразделения путинских войск на неопределенное время остаются отрезанными от поставок и получили указание перейти на "самообеспечение" к следующим распоряжениям. То есть, отбирать все необходимое у местного населения и грабить склады, магазины, аптеки. Поэтому кадры мародерства, которые в последние дни облетели весь мир, не редки случаи. К тому же они сопровождаются многочисленными случаями тяжких преступлений против мирного населения: убийства, пытки, изнасилования. В том числе – несовершеннолетних", — говорится в сообщении.

В Минобороны подчеркнули, что это целенаправленная политика террора государства оккупанта, поощряемая его высшим руководством.

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