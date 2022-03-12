"Ми вистоїмо і переможемо" - мер Херсона звернувся до містян

"Ми вистоїмо і переможемо" - мер Херсона звернувся до містян

Колихаєв каже, що у місті працюють комунальні служби.

Мер Херсона Ігор Колихаєв доповів про ситуацію у місті. З його слів, ситуація - під контролем.

"Тримайся, Херсоне! Не втрачай своєї гордості і впертого характеру! Ми вистоїмо і переможемо, завдяки силі нашого духу!" - написав він на особистій сторінці у Facebook.

Міський голова знову закликав довіряти офіційним джерелам інформації і повідомив, що міськводоканал ніхто не захоплював, служби відновлюють системи забезпечення міста.

Комунальні підприємства, "Херсонгаз" та "Обленерго" відновлюють райони, які постраждали від бойових дій.

"Запасіться терпінням і розумінням: всі живі люди, а не механічні роботи. Всі дуже стомлюються, але працюють самовіддано і сміливо. Дякую головам районів, старостам, керівникам ОСББ, директорам комунальних підприємств, які у такі важкі дні змогли взяти на себе відповідальність з організації і забезпечення наших містян найнеобхіднішим", - написав Ігор Колихаєв.

Також мер Херсона повідомив, що до трьох лікарень міста завезений інсулін. Його можна отримати у лікаря, при собі потрібно мати рецепт від ендокринолога. У місті напружена ситуація з пальним, тому потрібно економити.

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