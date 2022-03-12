"Мы выстоим и победим" — мэр Херсона обратился к горожанам

"Мы выстоим и победим" — мэр Херсона обратился к горожанам

Колыхаев говорит, что в городе работают коммунальные службы.

Мэр Херсона Игорь Колыхаев доложил о ситуации в городе. По его словам, ситуация – под контролем.

"Держись, Херсон! Не теряй своей гордости и упрямого характера! Мы выстоим и победим, благодаря силе нашего духа!" – написал он на личной странице в Facebook.

Мэр снова призвал доверять официальным источникам информации и сообщил, что горводоканал никто не захватывал, службы восстанавливают системы обеспечения города.

Коммунальные предприятия, "Херсонгаз" и "Облэнерго" восстанавливают пострадавшие от боевых действий районы.

"Запаситесь терпением и пониманием: все живые люди, а не механические работы. Все очень устают, но работают самоотверженно и смело. Спасибо главам районов, старостам, руководителям ОСМД, директорам коммунальных предприятий, которые в такие трудные дни смогли взять на себя ответственность по организации и обеспечение наших горожан самым необходимым", — написал Игорь Колыхаев.

Также мэр Херсона сообщил, что в три больницы города завезен инсулин. Его можно получить у врача, при себе нужно иметь рецепт от эндокринолога. В городе напряженная ситуация с топливом, потому нужно экономить.

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