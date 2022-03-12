Російська армія випустила вісім ракет по Василькову: знищено аеродром

Одна з ракет влучила у склад з боєприпасами.

У суботу, 12 березня, близько 07:00, російська армія вкотре обстріляла Васильків у Київській області.

Про це повідомила міський голова міста Наталія Баласинович.

За її словами, армія Російської Федерації випустила вісім ракет по місту та аеропорту.

“Аеродром повністю знищено, знищено злітну смугу. Здетонував склад з боєприпасами. Вони досі вибухають. Одна з ракет влучила просто у нього. Також знищено склад з паливно-мастильними матеріалами”, - наголосила мер Василькова.

Опубликовано Наталія Баласинович Пятница, 11 марта 2022 г.

У суботу, 12 березня, у Василькові Київської області після авіаудару загорілася нафтобаза. Це вже другий випадок у Василькові. Перший був в ніч проти 27 лютого - тоді поблизу села Крячки внаслідок ворожого обстрілу спалахнула пожежа у сховищі з нафтопродуктами на базі KLO. Нафтобазу зруйновано.

Читайте також: