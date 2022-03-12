За 16 днів війни російські окупанти вбили в Україні 79 дітей

Ця цифра не є остаточною.

За 16 днів війни Росії в Україні окупанти вбили 79 дітей, майже 100 отримали поранення.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Офісу генерального прокурора України.

"За 16 днів війни в Україні вже загинуло 79 дітей та майже 100 поранено. Найбільше постраждалих у Київській, Харківській, Донецькій, Сумській, Херсонській та Житомирській областях. Ця цифра не є остаточною через відсутність можливості огляду місць обстрілу, де збройні сили РФ ведуть активні бойові дії", - констатували в прокуратурі.

Також зазначається, що від дій окупантів в Україні зруйновано понад 280 навчальних закладів, з них 9 знищено повністю. У Донецькій області пошкоджено 110 навчальних закладів, у Сумській - 28, у Києві – 17. Також пошкоджено понад 10 дитячих лікувальних установ.

"В середньому за час війни окупантом щоденно руйнується 17 навчальних закладів. Відтак 7 мільйонів дітей позбавлені можливості навчатися через активні бойові дії на території України та цілеспрямоване руйнування таких закладів", - наголосили в Офісі генпрокурора та додали, що ювенальні прокурори продовжують фіксувати всі злочини, вчинені збройними силами РФ, проти дітей.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Війна триває вже 17-й день. Окупанти продовжують руйнувати Харків, Чернігів, Маріуполь, Волноваху, Житомир, Охтирку, Суми, Сєвєродонецьк, Дніпро, інші міста та села крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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