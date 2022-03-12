У Чернівцях працює оперативний гуманітарний хаб

Волонтерами сьогодні стають прості небайдужі українці, які вражають самоорганізацією та відданістю. Так, у Чернівцях з перших днів вторгнення російських військ до України організувався потужний волонтерський рух, мешканці міста та вимушені біженці об’єднуються, щоб допомагати людям по всій країні. Наразі головними містами залишаються гарячі точки, де проходять бойові дії.

Благодійна організація «Благодійний Фонд «Перший» починала роботу з кількох людей, які «точково» допомагали, спочатку своїм близьким та знайомим, що лишились у небезпечних зонах, а зараз група волонтерів виросла і включає понад 20 людей із залученими партнерами, що мають свій транспорт. Допомагають не лише простим громадянам, а й медичним та соціальним закладам, військовим підрозділам. Звичайний волонтерський день розпочинається з розподілення завдань в штабі, загалом закривають такі питання: складські роботи, координація логістики, переговори та закупівлі, звітність та фінанси, пошук коштів.

Юрій Ткаченко, відповідальний за збір вантажів та логістику розповідає, що головною гострою потребою лікарів та людей в «гарячих містах» (Харків, Миколаїв, Херсон, Чернігів) залишаються медикаменти: противірусні засоби, ліки першої допомоги, бинти, марлі. Частіше доставляють вантажі звичайні українці власними легковими автомобілями, великі гуманітарні вантажі везуть фури.

«Зранку отримуємо свіжі запити з лікарні і намагаємось усе зібрати протягом 2-х годин, до обіду, щоб лишилось більше часу на дорогу. Зараз ми в постійній роботі, відверто як почалась війна, вже два тижні я не слідкую за календарем, важливіше концентруватись на роботі. У цьому і родина щодня підтримує та багато людей у місті об’єднуються у спільній боротьбі», — відмітив Юрій.

Євген Загородній перевіз дружину і дітей у безпечне місто та з першого дня включився в роботу, адже прохання про допомогу приходять звідусюди. «Наразі найбільш критично допомоги потребують хірурги у Харкові, на один хірургічний стіл 20 поранених, тому є термінова потреба в інструментах для операцій, особливим запитом стали стерильні рукавиці, які ми вже замовляємо зі складів. Також необхідні гормональні препарати для пацієнтів з проблемами щитовидної залози, це питання їхнього життя. Тож ми шукаємо ці ліки і передаємо максимальним об’ємом у найкоротші терміни».

За словами засновника БО Артема Сумарєва сьогодні так званий «Гуманітарний банк» в Чернівцях — це склад та розподільчий центр гуманітарної допомоги для міст та сіл, які постраждали від воєнних дій. Допомога направляється на пункти гуманітарної підтримки та цехи, які годують цивільних, територіальну оборону та ЗСУ. Щодня збирають теплий одяг, продуктові набори: овочі, олію, крупи, консерви та локшину, остання закінчується на складах, тож вже шукаємо альтернативу швидкому харчуванню. «Є потреба в генераторах, зокрема сьогодні відправили останній, що був на Західній Україні», — говорить Артем. «Вже зараз постало питання нестатку окремих ліків та інструментів, акумуляторів, тож довелось в терміновому порядку оформлювати організацію документально, щоб мати рахунки та печатку, що дасть змогу писати офіційні листи до профільних закладів, щоб купувати усе необхідне за кордоном», — зазначив волонтер.

Волонтери БО «Благодійний Фонд «Перший» — універсальні, сильні та розумні, активно працюють і продовжують перевезення до міст з активними бойовими діями допоки це буде можливо. «Допоки ми не переможемо!», — говорить Євген Загородній.

Приєднатись до руху чи направити кошти можна на рахунок 5375411501086362. Наразі сайт організаціі у розробці, тож усі звіти можна відслідковувати на особистих сторінках волонтера Артема Сумарєва:

https://instagram.com/sumarevartem

https://www.facebook.com/100009468744931