"Нова пошта" відновлює доставку відправлень за кордон: як оформити

В компанії додали, що заявку на міжнародне відправлення можна оформити в особистому кабінеті на сайті "Нової пошти".

"Нова пошта Глобал" від 12 березня відновила доставку відправлень за кордон.

Про це повідомляє пресслужба "Нової пошти".

""Нова пошта Глобал", що входить до групи компаній "Нова пошта", від 12 березня відновила відправлення відправлень за кордон, за винятком Молдови. Тепер з будь-якого працюючого відділення можна оформити міжнародне відправлення за тими ж самими тарифами, що й раніше", - йдеться у повідомленні.

Для оформлення міжнародного відправлення у відділенні потрібно:

принести відправлення у розгорнутому вигляді, щоб зробити його загальний опис відповідно до митного законодавства та встановити оголошену вартість;

назвати країну, місто, індекс та точну адресу, куди потрібно доставити відправлення, крім того, назвати ПІБ, контактний телефон та адресу електронної пошти одержувача;

при надсиланні більше однієї позиції з клієнтом обов`язково зв`яжеться телефоном співробітник "Нової пошти Глобал" для заповнення інвойсу для митниці.

Зазначається, що "Нова пошта" працює майже всюди, але не всіма відділеннями. Список відділень, що працюють, змінюється щоденно, актуальну інформацію можна отримати на сайті "Нової пошти".