Ситуація на українських кордонах: у ДПСУ розповіли про черги на КПП

Черги на кордоні з Молдовою відсутні.
Досі на кордонах є чимало українських громадян, які хочуть виїхати з країни через вторгнення Російської Федерації, яке сталося 24 лютого.
Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.
Зазначається, що наразі КПП із сусідніми країнами не перевантажені. Невелике скупчення автобусів є на пункті пропуску “Краківець”, що на польському кордоні, а також - автомобілів у "Порубному", на кордоні з Румунією.
Черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами станом на ранок 12 березня:
Республіка Польща:
- "Ягодин" - 0 л/а, 0 пішоходів;
- "Устилуг" - 0 л/а, 0 пішоходів;
- "Угринів" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Рава-Руська" - 0 л/а, 0 автобусів, 40 пішоходів;
- "Грушів" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Краківець" - 0 л/а, 18 автобусів, 0 пішоходів
- "Шегині" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Смільниця" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.
Словацька Республіка:
- "Малий Березний" - 0 л/а, 0 пішоходів;
- "Ужгород" - 30 л/а, 0 автобуси, 0 пішоходів.
- "Малі Селменці" - 20 пішоходів.
Угорщина:
- "Тиса" - 0 л/а, 0 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Дзвінкове" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 24 години);
- "Косино" - 15 л/а, 0 пішоходів;
- "Лужанка" - 5 л/а, 0 пішоходів;
- "Вилок" - 30 л/а, 0 пішоходів.
Румунія:
- "Дякове" - 0 л/а, 0 пішоходів;
- "Солотвино" - 0 л/а, 0 пішоходів;
- "Порубне" - 60 л/а, 0 пішоходів.
Республіка Молдова – черги відсутні.
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