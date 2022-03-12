Ситуація на українських кордонах: у ДПСУ розповіли про черги на КПП

Черги на кордоні з Молдовою відсутні.

Досі на кордонах є чимало українських громадян, які хочуть виїхати з країни через вторгнення Російської Федерації, яке сталося 24 лютого.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

Зазначається, що наразі КПП із сусідніми країнами не перевантажені. Невелике скупчення автобусів є на пункті пропуску “Краківець”, що на польському кордоні, а також - автомобілів у "Порубному", на кордоні з Румунією.

Черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами станом на ранок 12 березня:

Республіка Польща:

"Ягодин" - 0 л/а, 0 пішоходів;

"Устилуг" - 0 л/а, 0 пішоходів;

"Угринів" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Рава-Руська" - 0 л/а, 0 автобусів, 40 пішоходів;

"Грушів" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Краківець" - 0 л/а, 18 автобусів, 0 пішоходів

"Шегині" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Смільниця" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Словацька Республіка:

"Малий Березний" - 0 л/а, 0 пішоходів;

"Ужгород" - 30 л/а, 0 автобуси, 0 пішоходів.

"Малі Селменці" - 20 пішоходів.

Угорщина:

"Тиса" - 0 л/а, 0 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 24 години);

"Косино" - 15 л/а, 0 пішоходів;

"Лужанка" - 5 л/а, 0 пішоходів;

"Вилок" - 30 л/а, 0 пішоходів.

Румунія:

"Дякове" - 0 л/а, 0 пішоходів;

"Солотвино" - 0 л/а, 0 пішоходів;

"Порубне" - 60 л/а, 0 пішоходів.

Республіка Молдова – черги відсутні.

Читайте також: