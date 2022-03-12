Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Ситуація на українських кордонах: у ДПСУ розповіли про черги на КПП

Ситуація на українських кордонах: у ДПСУ розповіли про черги на КПП

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Ситуація на українських кордонах: у ДПСУ розповіли про черги на КПП

Associated Press

Черги на кордоні з Молдовою відсутні.

Досі на кордонах є чимало українських громадян, які хочуть виїхати з країни через вторгнення Російської Федерації, яке сталося 24 лютого.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

Зазначається, що наразі КПП із сусідніми країнами не перевантажені. Невелике скупчення автобусів є на пункті пропуску “Краківець”, що на польському кордоні, а також - автомобілів у "Порубному", на кордоні з Румунією. 

Черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами станом на ранок 12 березня: 

Республіка Польща:

  • "Ягодин" - 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Устилуг" - 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Угринів" - 0 л/а, 0 автобусів,  0 пішоходів;
  • "Рава-Руська" - 0 л/а, 0 автобусів, 40 пішоходів;
  • "Грушів" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Краківець" - 0 л/а, 18 автобусів, 0 пішоходів
  • "Шегині" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Смільниця" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Словацька Республіка:

  • "Малий Березний" - 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Ужгород" - 30 л/а, 0 автобуси, 0 пішоходів.
  • "Малі Селменці" - 20 пішоходів.

Угорщина:

  • "Тиса" - 0 л/а, 0 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 24 години);
  • "Косино" - 15 л/а, 0 пішоходів;
  • "Лужанка" - 5 л/а, 0 пішоходів;
  • "Вилок" - 30 л/а, 0 пішоходів.

Румунія:

  • "Дякове" - 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Солотвино" - 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне" - 60 л/а, 0 пішоходів.

Республіка Молдова – черги відсутні.

Читайте також:

Наступна публікація