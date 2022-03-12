На ЧАЕС ремонтують пошкоджені електромережі - МАГАТЕ

В ході розпочатих 10 березня робіт вдалося відремонтувати одну секцію.

Україна повідомила Міжнародному агентству з атомної енергії (МАГАТЕ), що технічні фахівці розпочали ремонт пошкоджених ліній електропередач у спробі відновити зовнішнє електропостачання території Чорнобильської атомної електростанції (АЕС),

Про заявив генеральний директор Рафаель Маріано Гроссі.

Роботи, які розпочалися ввечері 10 березня, дозволили відремонтувати одну секцію, але зовнішнє електропостачання все ще було відключено, що вказує на те, що в інших місцях ще є пошкодження.

Ремонтні роботи буде продовжено, незважаючи на складну ситуацію за межами майданчика ЧАЕС.

У МАГАТЕ додали, що з 9 березня резервне живленнямЧАЕС забезпечують аварійні дизель-генератори, доставлено на об’єкт і додаткове паливо.

Нагадаємо, російські окупанти захопили ЧАЕС 24 лютого. З 4 березня під контролем російської армії також перебуває ЗАЕС.

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