На ЧАЭС ремонтируют поврежденные электросети — МАГАТЭ

В ходе начавшихся 10 марта работ удалось отремонтировать одну секцию.

Украина сообщила Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ), что технические специалисты приступили к ремонту поврежденных линий электропередач в попытке возобновить внешнее электроснабжение территории Чернобыльской атомной электростанции (АЭС),

Об этом заявил генеральный директор Рафаэль Мариано Гросси.

Начавшиеся вечером 10 марта работы позволили отремонтировать одну секцию, но внешнее электроснабжение все еще было отключено, что указывает на то, что в других местах еще есть повреждения.

Ремонтные работы будут продолжены, несмотря на сложную ситуацию вне площадки ЧАЭС.

В МАГАТЭ добавили, что с 9 марта резервным питанием ЧАЭС обеспечивают аварийные дизель-генераторы, доставлено на объект и дополнительное топливо.

Напомним, российские оккупанты захватили ЧАЭС 24 февраля. С 4 марта под контролем русской армии также находится ЗАЭС.

Читайте также: