"Разлучают родителей с детьми": мэр Мариуполя сообщил о депортации в РФ почти 40 тысяч горожан

"Разлучают родителей с детьми": мэр Мариуполя сообщил о депортации в РФ почти 40 тысяч горожан

У людей забирают украинские документы.

Оккупанты из Мариуполя депортировали в Россию и "ДНР" почти 40 тысяч мирных жителей.

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Такую цифру в эфире национального телемарафона 2 апреля озвучил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

"Есть такая печальная статистика: почти 40 тысяч населения попали уже в ДНР или РФ. К сожалению, мы знаем, что разлучают родителей с детьми, пример – наша больница Вишневского, где наши дети находились на лечении, адаптации. 17 детей – не понимаем, в каком направлении, но уехали из этой больницы, родители эвакуировались в Запорожье", — сказал он.

По словам Бойченко, подсчет депортированных людей осложнен тем, что у людей забирают украинские документы, их судьбу узнают из российских баз.

Мэр Мариуполя также отметил, что за последний месяц из города на подконтрольные правительству Украины территории вывезли около 100 тысяч человек.

"Сейчас почти месяц идет эвакуация. У нас нет автобусов вообще, поэтому идет эвакуация частным транспортом, которая под обстрелами продолжается до сегодняшнего дня. Без режима тишины уже почти 100 тысяч населения попали на подконтрольную часть нашего государства", — подчеркнул Бойченко и добавил, что ситуация в Мариуполе остается сверхсложной.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 38-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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